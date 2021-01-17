العودات: يوضح بشأن قانون “من أين لك هذا”

عمان – الغد- قال رئيس مجلس النواب المحامي عبد المنعم العودات إن قانون الكسب غير المشروع هو ذاته قانون من أين لك هذا.

جاء ذلك خلال عرض القانون المعدل لقانون الكسب غير المشروع لسنة ٢٠٢٠ للتصويت في مجلس النواب، حيث نفى العودات ما تداوله البعض بأن القانون في الأدراج.موضحا أنه تم فقط تغيير المسمى، والقانون الآن بين يدي مجلس النواب.

وقد صوت المجلس على إحالته إلى اللجنة القانونية النيابية.