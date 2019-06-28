العودة إلى الساحة السياسية

إسرائيل هيوم

بقلم: يوسي بيلين 28/6/2019

ايهود باراك تردد غير قليل إذا كان سيعود، وكيف يعود. وهو تخلى عن ذلك عشية الانتخابات للكنيست الـ 21، والآن قال لنفسه انه نشأت فرصة غير مرتقبة تماما، محظور التخلي عنها.

في السنوات الأخيرة، رغم أنه كان خارج الحكومة والكنيست، كان باراك الرجل الأبرز في المعارضة لبنيامين نتنياهو، وحتى عندما عرض حركته الجديدة، كانت معارضته الشخصية لنتنياهو في بؤرة حديثه. فقد قال أمورا حاسمة وصحيحة عن الحاجة الى اسقاط “نظام بنيامين نتنياهو” ادعى بانه يؤدي الى “تدهور متواصل وبصفته قائده السابق قال انه “محظور عليه أن يواصل الامساك بدفة الحكم”.

وأعلن باراك في مؤتمر صحفي عن عودته إلى الحياة السياسية كان يخيل لي أنني سبق أن رأيت مثل هذا، منذ زمن غير بعيد – في اطلاق حملة حزب أزرق أبيض. باراك يدعو الناس في اليمين للانضمام اليه، هو رئيس اركان سابق، ومعه لواء في الاحتياط، يئير غولان، وهو يريد أن يصلح ما خرب في السنوات الاخيرة. عندما سئل عن الفارق بينه وبين غانتس وحزبه قال انه ينقص حزب الجنرالات النار في البطن. ولكن من الصعب حاليا الاقتناع بان الأمر يبرر اقامة حزب جديد يحرص، تماما مثل ازرق ابيض على الا يقول شيئا عن أي شيء.

قبل عشر سنوات بالضبط امتثل باراك أمام نتنياهو. تحدث بالطبع عن سلسلة من المواضيع الاجتماعية والسياسية، ولكن كان له التزام مركز واحد: الخروج من لبنان في غضون سنة من يوم تشكيل حكومته. وقد صوت الناس له من اجل الخروج من لبنان، ولما لم تنجح محاولته للوصول إلى سلام مع سورية والخروج من لبنان في اطار اتفاق شامل مع سورية ومع لبنان، مرعيها، قرر الخروج من طرف واحد دون أن يخدش أي جندي إسرائيلي.

ولايته بالفعل كانت قصيرة جدا، والأمر نبع، اساسا، من انعدام تجربته السياسية للحفاظ على عناصر ائتلافه، ولكن الأثر الذي خلفه في هذه الفترة القصيرة مهم للغاية. في سياق بسببه، اساسا، انتخب. هذه المرة جاء للجمهور وأكتفى بوعد عام جدا “للإصلاح” بمعناه الوحيد، ولكن ذلك لا يمكن ان يكون كافيا.

حزب الجنرالات الجديد ملزم بان يقول شيئا ما واضحا وحادا، مثلا الاستعداد للشروع فورا في مفاوضات مع أبو مازن على اساس حل الدولتين وحدود 67 مع تعديلات. عليه أن يعد بانه سيواصل من المكان الذي توقف فيه، وانه سيفعل كل شيء كي يكون لإسرائيل – حتى نهاية فترة ولاية الكنيست التالية – حدود بينها وبين الفلسطينيين، حتى لو لم تكن هذه الحدود سورا اسمنتيا وحتى لو سمح للفلسطينيين بالعمل في إسرائيل وللإسرائيليين العيش في فلسطين.

إذا كان كل ما سيحصل هو جهد من الجنرالات الجدد لان ينقلوا إلى حزبهم بضعة مقاعد من الجنرالات “القدامى” ومن أحزاب اليسار – فستكون محاولة باراك بمثابة خطأ جسيم. بالمقابل، إذا كان الحديث يدور بالفعل عن برنامج جديد ينجح في أن يربط به، في اطار تجمع من الأحزاب، العمل وميرتس، ومقابل الرسالة الناقصة لازرق ابيض سيكون ممكنا تأكيد رسائل هو نفسه يؤمن بها وعمل من اجلها في الماضي: الاستئناف الفوري للمسيرة السلمية، تقليص الفوارق الاجتماعية والفصل بين الدين والدولة عندها سيكون احتمال للاطار الذي يقيمه باراك.