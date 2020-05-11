العودة إلى العمل بلا حضانات للأطفال.. الآباء والأمهات في مأزق

رانيا الصرايرة

عمان – “أتمنى ألا نجد انفسنا، انا وزوجي، مضطرين لاتخاذ قرار بالتخلي عن وظيفتي او وظيفته، لأننا لا نجد مكانا نؤمن فيه أطفالنا في ظل اغلاق الحضانات والنوادي الصيفية لمن هم اكبر سنا من سن الحضانات، لا اجد خيار ارسال أطفالي الى حضانة منزلية امرا آمنا، حاليا راتب فردين في الاسرة لا يكفي فكيف سيكون الحال براتب واحد؟!”.

هذه شهادة للأم العاملة لمى العدناني، عبرت فيها عن مخاوف وقلق آلاف الاسر، التي يعمل فيها الاب والام، وجدوا انفسهم مضطرين لاتخاذ قرارات صعبة واحيانا غير آمنة، في ظل قرار حكومي سمح بالعودة الى العمل رافقه استمرار البقاء على اغلاق الحضانات والمدارس.

لمى عبرت عن رأيها في حوار مفتوح نظمته الأسبوع الماضي مؤسسة صداقة بالتعاون مع شبكة سيدات اعمال العالم العربي، في ظل عقدها لسلسلة حوارات عبر منصة “صوت العاملات” ليحمل هذه المرة عنوان “هل يُعتبر عمل المراة اولوية، في ظل اغلاق الحضانات والمدارس وغياب البدائل للاسر العاملة وعدم تفعيل اشكال العمل المرن؟”.

أم عاملة أخرى شاركت في الحوار قالت، “انا مع مرونة العمل عن بعد، احنا بالتجربة الاخيرة قدرنا نثبت انه احنا بنداوم من بيوتنا وخصوصا للامهات العاملات اللاتي لديهن اطفال وفترة عدم فتح الحضانات للطلاب الذين لديهم حالات خاصة ممكن اطول هذه الفترة، يفضل الحكومة تنظر بالدوام عن بعد والعمل من البيت واذا تتطلب العمل الميداني ان يكون يومين بالاسبوع”.

الحوار الذي أدارته عضو “صداقة” سهر العالول، وشاركت فيه كلا من المنسق العام الحكومي لحقوق الانسان، عبير دبابنة، ومديرة مركز دراسات المراة في الجامعة الاردنية، ميسون العتوم، والناشطة في قضايا العمل والمراة وعضو تحالف مناهضة العنف والتحرش في عالم العمل، سارة الخطيب، بدأ بمداخلة لدبابنة اكدت فيها “ان عمل النساء يعد اولوية في الاردن وليس ترفا لأن الاردن موردها الاساسي هو الانسان سواء كانوا ابناء او بنات الوطن، وهذا تؤكده نسب التعليم في الأردن التي ترتفع لصالح الاناث عادة”.

لكن دبابنة تؤكد ان “تداعيات كورونا على العالم ومن ضمنه الأردن شكلت ظرفا استثنائيا حدا بالحكومات لوضع خطط للتعامل مع هذه الازمة، وفيما يخص الملف الاقتصادي تبذل الحكومة جهدا لحمايته من خلال العمل الجاد لعدم ايجاد وسائل لعدم تسريح العاملين والعاملات وبذات في القطاع الخاص والحفاظ على وظائفهم ودخولهم”، لكن بنفس الوقت ترى دبابنة ان هذا الحرص ترافق مع وضع أولوية السلامة والصحة العامة كأولوية قصوى وبذلك كان قرار الإبقاء على اغلاق المدارس والجامعات والحضانات.

وقالت دبابنة ان إشكالية اغلاق دور رعاية الأطفال، لها بعدان أولهما يتعلق بتأثر أصحاب وصاحبات والعاملات في الحضانات ماليا، والبعد الثاني ازمة الأهالي الذين لا يجدون مكانا لاطفالهم في ظل رجوعهم للعمل، مبينة ان القرار الحكومي بإبقاء اغلاقها جاء بعد استشاره المرجعيات الصحية العالمية التي توافقت على انه آخر قطاع ممكن نفكر بفتحه هو الحضانات ورياض الاطفال لان نسبة الخطورة الصحية قد تكون عالية وثمنها باهظ.

في السياق ذاته، تؤكد دبابنة ان ملف عودة الاسر الى العمل مع اغلاق الحضانات ملف يدرس بشكل مكثف في وزارة التنمية الاجتماعية ومع لجنه الأوبئة، وقريبا سيتم اتخاذ قرارات تناسب الاسر.

بدورها، تبين العتوم ان “التركيبة الثقافية للمجتمع عادة ما تنظر للمرأة، ضمن معادلة الإنتاج، على انها حموله زائدة، وهذا تثبته الابحاث العديدة التي اجريتها سواء على التعليم أو على العمل أو على المرأة الاردنية في الشأن العام، حيث عادة عند النظر الى بناء هويات النساء في الجمع او بالمفرد دائما كنا نتواجه بحقيقة صادمة اننا لا نصنع نساء مواطنات ويتم الاستغناء عن النساء بمجرد حدوث ازمة حتى انه لا ينظر بشكل جاد لعمل المرأه دائما ينظر ان يكون العامل رجلا وينظر ان المرأة نشاطها بالتربية”.

وتحدثت الخطيب عن دور المجتمع المدني من خلال تأكيدها على ان له دورا فاعلا جدا في حال تم تنظيمه بشكل صحيح، مبينة انه “عندما نتحدث عن ظرف عمل المرأة في الأردن فإن اكبر التحديات التي تواجهها هو حق التنظيم النقابي مثلا هناك غالبية العمال لا ينطوون تحت مظلات نقابية والاصل انه يكون فيه نقابات تدافع عن مصالح العمال ولجان للمرأة داخل هذه النقابات”.

وتضيف الخطيب، “يجب ان نعمل على توحيد الجهود من اجل تغيير السياسات، وهذا يتطلب توحيد الخطاب وان نستمر في المطالبة بتعديل قانون العمل وخاصة بنود الحريات مع استمرار العمل على اشكال بديلة للتنظيم ومنها الحملات التي تسمح لنا في الاستمرار في الضغط لتبني فكرة اهمية مشاركة المرأة في الاقتصاد واهمية انخراطها في سوق العمل”.