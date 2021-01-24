العودة إلى المدارس أصبحت أكثر متعة مع عروض هواوي المميزة

عمان-كما عودتنا دائمًا، تواصل هواوي مشاركتنا الاحتفال بمختلف المناسبات المميزة في حياتنا. وهذه المرة، تقدم عروضًا رائعة على مجموعة من منتجاتها المفضلة لدى الجميع مع اقتراب موسم العودة إلى المدارس.

وخلال عروض موسم العودة إلى المدارس، توفر هواوي هاتفها الشهير Huawei nova 7i الذي يتمتع بمزايا رائعة، مثل الكاميرا الرباعية بدقة 48 ميجابكسل المدعمة بالذكاء الاصطناعي، بسعر 179 دينارًا بدلًا من 189 دينارًا. ستساعدك هذه الكاميرا الرائعة في التقاط صور واضحة لكتبك وموادك الدراسية. وإلى جانب ذلك، يأتي هذا الهاتف المدهش بسعة تخزين كبيرة تبلغ 128 جيجابايت مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة 8 جيجابايت، بما يمكّنك من الاحتفاظ بجميع صورك والملفات التي تحتاجها من أجل المدرسة دون الشعور بأي قلق من استنفاد سعة الهاتف.

ويتميز هاتف Huawei nova 7i أيضًا ببطارية كبيرة سعة 4200 ميللي أمبير تلبي احتياجاتك المتنوعة خلال اليوم الدراسي الطويل، كما يمكنك شحنها بسرعة كبيرة في الصباح قبل الذهاب إلى المدرسة بفضل شاحن Huawei SuperCharge استطاعة 40 واط، والذي يمكّنك من شحن الهاتف بنسبة تصل إلى 70 % في نصف ساعة فقط. ويأتي الهاتف أيضًا بمعالج Kirin 810، وهو مزود بخدمات هواوي (HMS)، بما يضمن حصولك على تجربة استخدام سلسة ومحسّنة. وتتواصل عروض هواوي مع استعداد الطلبة للعودة إلى مدارسهم، حيث توفر هاتفها المحبوب Huawei Y7a بسعر 132 دينارًا بدلاً من 146 دينارًا. يأتي هذا الهاتف الرائع، الذي ستقع في غرام تصميمه المذهل من النظرة الأولى، ببطارية ضخمة تبلغ 5000 ميللي أمبير وشاحن Huawei SuperCharge استطاعة 22.5 واط.