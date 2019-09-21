العودة للحديث عن الأزمة العالمية

عدنان احمد يوسف*

كتبنا خلال السنوات الماضية العديد من المقالات حول الأزمة العالمية، وجميعها كان يحذر من تواصل انعكاسات وتأثيرات هذه الأزمة على الاقتصاد العالمي لكون جانب من الأسباب الرئيسية التي أدت لاشتعالها لم تعالج بعد بصورة جذرية وإنما بشكل جزئي، ما يمكن لها أن تهدد مجددا بنشوب أزمة مالية جديدة. وكان آخر مقالة لنا كتبناها بمناسبة اشتعال الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة.

أما هذه المرة فنعود للحديث عن الموضوع بالتزامن مع مرور العام الحادي عشر على نشوب الأزمة، بينما يتزايد الحديث مجددا عن احتمال العودة لسياسات التيسير الكمي من قبل الدول الأوروبية، وفي وقت يقود الاحتياطي الفيدرالي البنوك المركزية في العالم نحو المزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة، مما يعني أن الاقتصاد العالمي بات يمر بحالة من التباطؤ الأكيد.

وتعكس توقعات صندوق النقد الدولي الأخيرة هذا المنحنى للاقتصاد العالمي، حيث خفض الصندوق توقعاته في يوليو الماضي للنمو العالمي إلى 3.2 % في 2019 و3.5 % في 2020، لكننا نرى إنه سيجري المزيد من التخفيض في توقعاته القادمة تضاف إلى تخفيضات كبيرة سابقة. ويرجع التخفيض الأخير إلى التطورات السلبية المفاجئة في نمو اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية، التي يبدو أنها بدأت تتأثر بحروب الكبار بعدة أشكال.

ويؤكد الصندوق أن النمو العالمي يتسم بالبطء والمخاطر المحيطة، حيث باتت ديناميكية الاقتصاد العالمي تتأثر بامتداد فترة عدم التيقن من اتجاه السياسات مع التوترات التجارية التي لا تزال محتدمة رغم الهدنة التجارية بين الولايات المتحدة والصين مؤخرا، وتوترات التكنولوجيا التي تفجرت مؤخرا والمرتبطة بالتهديديات الأميركية بفرض عقوبات على شركات التكنولوجيا الصينية لتشكل خطرا على سلاسل توريد التكنولوجيا العالمية، علاوة زيادة احتمالات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق.

فهذه العوامل ولاسيما الحرب التجارية والتكنولوجيا باتت تمثل من أكبر المخاطر السلبية التي تتعرض لها الآفاق المتوقعة للاقتصاد العالمي والتي يمكن أن تُحدِث اضطرابا كبيرا في سلاسل العرض العالمية. فالأثر المجمع للتعريفات الجمركية المفروضة في العام الماضي والتعريفات المحتملة المعلنة في أيار (مايو) الماضي بين الولايات المتحدة والصين يمكن أن يخفض مستوى إجمالي الناتج المحلي العالمي في عام 2020 بنسبة 0.5% وفقا للصندوق.

وعلاوة على ذلك، فإن تفاقم الديون المالية بشكل غير متوقع ومستمر يمكن أن يكشف عن مواطن ضعف مالية خطيرة في النظام المصرفي والمالي العالمي تراكمت عبر سنوات من أسعار الفائدة المنخفضة، بينما يمكن أن يؤدي ظهور ضغوط مضادة للتضخم إلى صعوبة خدمة الدين بالنسبة للمقترضين. كما يلعب توقيت تنفيذ المبادرات التي تطلقها الجهات الرقابية المصرفية دورا مهما في تحديد اتجاه نمو في الاقتصاديات.

قد تؤدي بعض المبادرات إلى عكس النمو أو قد تعمق التباطؤ في الاقتصاد. فعلى سبيل المثال أثر تطبيق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 9 في بداية عام 2018، وخاصة أنه جرى تنفيذه خلال فترة انخفاض أسعار النفط وانخفاض الإنفاق الحكومي، أثر سلبًا على النمو في الإقليم والعالم. فقد توجهت الأهداف الرئيسية للبنوك للتركيز بصورة أكبر على تغطية الفجوة في المخصصات التي نتجت عن تطبيق المعيار المحاسبي الجديد وذلك على حساب دعم أنشطة الأعمال في بيئة اقتصادية ضعيفة.

ومع ضعف النمو العالمي وهيمنة مخاطر التطورات السلبية على الآفاق المتوقعة، يظل الاقتصاد العالمي في مرحلة حرجة. وصحيح إن إبقاء أسعار الفائدة منخفضة كجزء من سياسات التيسير الكمي سيكون مطلوبا في هذه المرحلة، ولكن يفضل عدم العودة إلى برامج التيسير الكمي الواسعة التي تضعف حافز الاستثمار وترفع معدلات التضخم. وعوضا عن ذلك ولكي تطال المعالجات نطاق أوسع من جذور الأزمة ينبغي نشر وتعزيز أدوات السلامة الاحترازية الكلية لضمان عدم تراكم المخاطر المالية. وكما يقول الصندوق، ينبغي التوقف عن استخدام التعريفات الجمركية لاستهداف الموازين التجارية الثنائية أو كأداة لأغراض عامة يتم استخدامها لمعالجة خلافات دولية. وللمساعدة على تسوية الخلافات، يجب تقوية وتحديث النظام التجاري متعدد الأطراف القائم على القواعد حتى يغطي مجالات مثل الخدمات الرقمية، والدعم، ونقل التكنولوجيا.

وعلى الحكومات في الدول النامية، بما في ذلك الحكومات العربية، أن توازن سياسة المالية العامة والتنمية الاقتصادية بين قضايا النمو والمساواة والاستدامة، بما في ذلك حماية الأقل دخلا في المجتمع، وأن تستثمر بشكل أكبر في البنية التحتية المادية والاجتماعية وخلق الوظائف ولا سيما للشباب لزيادة النمو الممكن وتعزيز بيئة الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

*رئيس جمعية مصارف البحرين ورئيس اتحاد المصارف العربية سابقا