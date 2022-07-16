العودة يتجاوز “مضادات البقعة” في طائرة الممتاز

عمان- الغد- تجاوز فريق العودة نظيره البقعة بصعوبة بثلاثة أشواط مقابل شوطين وبواقع (22-25) (25-23) (15-25) (25-18) (15-11)، ضمن منافسات الجولة الأولى من دوري الدرجة الممتازة لكرة الطائرة، في اللقاء الذي جمعهما في صالة قصر الرياضة بمدينة الحسين للشباب مساء السبت.

ورغم تقدم البقعة في النتيجة بشوطين لواحد، إلا أن العودة استعاد توازنه ونجح في خطف الشوطين الرابع والخامس، ليظفر بأول نقطتين له في البطولة، فيما رصد البقعة نقطة واحدة لرصيده.

وكانت مباريات الجولة الأولى قد افتتحت بمواجهة شباب الحسين والتعاون، والتي انتهت لصالح شباب الحسين (3-2).

وتستكمل مباريات الجولة الأولى غدا بلقاء وحيد يجمع الكرمل والوحدات على صالة الحسن في مدينة إربد عند الساعة السادسة مساء.