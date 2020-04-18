العوز والحاجة والمرض تتكالب على أسرة أم رائد في زمن الحجر الإلزامي

حنان الكسواني

عمان- بين عشوائيات جبل المريخ، تختبئ الأرملة أم رائد وفي حضنها تسعة أولاد، ليس خوفا من فيروس كورونا المميت فقط بل من “جوع قاهر”.

“الفقير دايما بعيش بحظر، لما يشوف غيره بتعالج وبيوكل ويشرب ويلبس وهو مش لاقي حتى اللقمة يحطها بثم أولاده بعزل حاله من حاله”.. بهذه الكلمات وصفت أم رائد (68 عاما) واقعها المعيشي الصعب منذ أن فرضت الحكومة الحظر المنزلي الإلزامي الشهر الماضي.

لم تمارس هذا الاسرة حمى الشراء أو تخزين المؤن، ولا فنون الطهي في منزلهم، بل اكتفت بتوفير أرغفة خبز وطرد خيري واحد جاد به عليهم متبرع من أهل الخير، فيما اكتفت جمعية أيتام خيرية بتأمين “دجاجتين فقط” قبل شهرين لأسرة أم رائد، وصرف صندوق المعونة الوطني مخصصاتهم الشهرية التي تقدر بـ 128 دينارا.

تستحضر أم رائد وجوه أولادها وهي المعيلة الوحيدة لهم وتتحمل من أجلهم آلاما ناتجة عن أمراض مزمنة نهشت جسمها،غير أن ألمها يزيد كلما شاهدت ابنها البكر رائد مبتور القدمين يقطر منهما الدم وتنبعث منهما رائحة كريهة.

لم تتمكن والدة رائد من شراء “اليود لتطهير جروح قدميه وتقرحاتها، ولا حتى شاش ومراهم أو مضاد حيوي”، كما يفوق قدراتها المالية تأمين احتياجاته الخاصة من (فوط صحية للكبار) وملابس مريحة.

ووسط عجزه الجسدي والمالي، اكتفى الثلاثيني رائد بتدريب نفسه على معالجة نفسه بنفسه وتضميد جروح قدميه وتقرحاتهما، وبحسب ما يقول لـ “الغد” فإنه “بات يفضل العزلة خوفا من مجتمع لا يتقبل منظر قدميه”.

صحة رائد تتدهور يوما بعد يوم، رغم أنه يمتلك تأمينا صحيا في مدينة الحسين الطبية يمكنه من خلاله تنظيف جروح قدميه من العفن والديدان المجهرية، لكن ما يمنعه من ذلك “عشرون دينارا فقط لا بد أن يدفعها يوميا لاستئجار تكسي من منزله الى المستشفى”.

خلال مراجعته للمستشفى قبل شهور مضت عندما نقله الدفاع المدني، صدم رائد بقول الاطباء له بأنه “لا علاج شافيا لحالته” وذلك بسبب بكتيريا اصابت الفتحة الشرجية أيضا، وما عليه الا أن يقوم بتطهير جروح قدميه والاعتناء بنظافة جسمه جيدا منزليا او في المستشفى”.

“ايدي مربطة من 15 سنة لما بتروا رجلي ابني، والله مرضه كسر ظهري.. لما أشوف دمعته على خده بتحرقني قبل ما بتحرقه” تقول ام رائد بقهر شديد.

فالعوز والحاجة ومرض الشاب رائد وفيروس”كورونا” القاتل تكالبت على حياة هذه الاسرة العفيفة ففاقم من معاناتها وغيّر وضعها المأساوي الى أسوأ مما كان عليه في السابق.

ومن معاناتها، في زمن الحظر الالزامي، لم تحظ هذه الأسرة بمخصصاتها الشهرية من مركز أيتام جبل النظيف التابع لجمعية المركز الاسلامي الخيرية والتي تقدر بـ 30 دينارا شهريا، وخسرت أيضا بضعة دنانير من أهل الخير كانت تساندها لتسديد ايجار شهري وفواتير الكهرباء والماء، كل ما اعتادت جمعه تأجل لحين عوده الحياة إلى طبيعتها في المملكة، في وقت يراودها هاجس أنها ستطرد من بيتها المستأجر كما حدث معها العام الماضي إذا لم تدفع حاليا 150 دينارا بالإضافة الى 60 دينارا أثمان فواتير كهرباء وماء.

تقول ام رائد بأسى ظاهر في عينيها “من لم يتذوق مرارة الفقر لن يفهم كيف تعز على الفقير نفسه”، وهي مقولة تجسدت معانيها في تفاصيل حياة هذه العائلة التي تواجه بالصبر فقرا مدقعا نال منها منذ وفاة معيلها بمرض عضال.

حال ام رائد كحال مئات الاسر العفيفة، تنتظر شهر رمضان الفضيل الذي يدق ذاكرة البشر بوجود فقراء محتاجين وأن تبرعهم المالي قد يزيل عن حلوقهم طعم المرارة والحسرة ويرسم الابتسامة على ثغور أطفالهم.