العوضات : المنافسة صعبة ونتسلح بالأمل في دوري أبطال آسيا

عمان – الغد – أكد راتب العوضات المدير الفني للفيصلي، أن فريقه سيقاتل من أجل الدفاع عن حظوظه في التأهل لدوري أبطال آسيا.

وقال العوضات :” لا يمكن أن نقلل من قيمة أي فريق، جميعها فرق لها كل الاحترام والتقدير، وأجد أن المنافسة ستكون صعبة، لكن نتسلح بالأمل”.

وأضاف العوضات:”نظام الدور التمهدي لدوري أبطال آسيا يخلو من العدالة والمنطق، وكنت أتمنى أن تقام المباريات وفق نظام الذهاب والاياب”.

وتابع العوضات:”سنستضيف الكويت الكويتي في عمان وفي حال الفوز سنواجه فريق الاستقلال الايراني بأرضه وبين جماهيره”.

وأوضح العوضات:” الاستقلال الايراني فريق كبير وصعب، ونادراً ما يخسر في أرضه وبين جماهيره، لذلك فمهمتنا لن تكون سهلة، لكن سنقاتل لنكون أول فريق أردني يبلغ دوري أبطال آسيا عن طريق التصفيات “.

وعن قرعة كأس الاتحاد الآسيوي، أجاب العوضات” في حال لم نوفق في الدور التمهيدي فإننا سنمتلك فرصة أخرى بالمشاركة بكأس الاتحاد الآسيوي، وأعتقد أن فرصتنا في المنافسة ستكون قوية وسنسعى لاستراداد اللقب الذي ظفر به الفيصلي سابقا مرتين متتاليتين”.

وأكمل العوضات:” ثقتي بلاعبي الفيصلي كبيرة، فهم يمتلكون الخبرة والقدرة على خوض هذا النوع من المباريات”.

وختم العوضات:” طلبتُ معسكراً استعداداً لخوض المباريات التمهيدي الثلاث، والتي ستقام جميعها خلال الشهر المقبل”.

ويلتقي الفيصلي بالدور التمهدي الكويت الكويتي بعمان يوم “14” كانون الثاني (يناير)، وفي حال الفوز سيحل ضيفاً على الاستقلال الايراني يوم “21”، وإذا فاز سيلتقي الريان في قطر يوم “28” من ذات الشهر.

وفي قرعة كأس الاتحاد الآسيوي، قد يلعب الفيصلي بالمجموعة الثانية إلى جانب فرق الأنصار اللبناني والكويت أو السالمية إلى جانب الوثبة السوري.