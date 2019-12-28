خالد العميري

عمان – أعلن النادي الفيصلي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي (فيسبوك)، اليوم السبت، إقالة المدرب الوطني راتب العوضات، دون الكشف عن هوية المدرب الجديد.

وقال الفيصلي في بيانه: “قرر مجلس إدارة النادي برئاسة الشيخ بكر سلطان العدوان، إعفاء الكابتن راتب العوضات من مهمة تدريب الفريق، مثمنين جهوده خلال الفترة الماضية”.

ويأتي قرار الإقالة، بسبب تراجع مستوى الفريق وعدم ظهوره بالصورة المطلوبة قبل الإستحقاقات المقبلة، أهمها مواجهة الكويت الكويتي في عمّان يوم 14 كانون الثاني (يناير) المقبل، في الدور التمهيدي الأول المؤهل لمرحلة المجموعات بمسابقة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

بدوره، أكد المدرب الوطني تبلغه بقرار اقالته من أمين السر رمزي أبو السندس، حيث كتب عبر صفحته الشخصية على (فيسبوك): “السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. قبل قليل تبلغت من قبل أمين سر النادي الفيصلي السيد رمزي ابو السندس بعد اجتماع الادارة وقرارها في اقالتي شفويا، أتمنى كل التوفيق للنادي الفيصلي بيتي الأول والأخير وأشكر جماهير الفيصلي التي كانت وستبقى هي الأهم والداعم الأساسي لي كلاعب وكمدرب، كنت أتمنى ان افرحهم بالتأهل لابطال اسيا، ولكن قدر الله وما شاء فعل.. شكرا”.