العوضات لـ”الغد”: اعاني من التهاب بسيط وسأعود لتدريبات الفيصلي اليوم

خالد الخطاطبة

عمان- كشفت الفحوصات الطبية التي خضع لها المدير الفني للفيصلي راتب العوضات، عن اصابته بالتهاب بسيط استدعى فقط الحصول على مضاد حيوي.

واكد العوضات في تصريح لـ الغد اليوم الثلاثاء انه: “بفضل الله كان الالتهاب عاديا ولم يكن مرضا خبيثا كما تم الاشتباه به من قبل”.

ولفت راتب إلى أن نتائج الفحوصات كانت جيدة وطبيعية وبالتالي المشاركة اليوم في قيادة تدريبات الفيصلي.

ووجه العوضات الشكر والتقدير للجمهور الاردني على متابعته الدقيقة لحالته وما كتب على مواقع التواصل الاجتماعي، كما وجه شكره لرئيس النادي الفيصلي بكر العدوان وأمين الصندوق سامر الحوراني ومجلس إدارة الفيصلي ورؤساء جميع الأندية وطبيب نادي الوحدات ومحبيه، الذين انشغلوا بالسؤال عليه.

يشار إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي امتلأت يوم أمس بخبر احتمالية إصابة راتب بالمرض الخبيث، لتبتهل الصفحات بأن يشافي الله المدرب راتب، لتأتي نتائج فحوصات اليوم طبيعية.