آخر الأخبار الرياضةالرياضةفاست بريك

العوضي: علينا مسؤولية كبيرة لاستكمال البطولات

منذ ساعة واحدة
اللاعب موسى العوضي

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

خالد العميري

عمان – أكد لاعب المنتخب الوطني الأول لكرة السلة ونادي الجبيهة، موسى العوضي، أن اللاعبين يتحملون مسؤولية استكمال البطولات وإقامة الدوريات، هذا الموسم.

وقال العوضي، في حديثه لـ”الغد”: “نتمنى الشفاء لجميع المصابين، لكن علينا الابتعاد عن التجمعات والأخذ بالأسباب، حتى لا نصاب بالفيروس ونعرض حياة اللاعبين للخطر، ونكون سببا في إيقاف البطولات”.

وأتم حديثه بالقول: “يجب على منظومة كرة السلة من اتحاد وأندية ولاعبين وحكام ووسائل إعلام، أن تتحلى بروح المسؤولية والابتعاد عن الاختلاط، حتى تكون الأمور جيدة”. (فاست بريك)

مقالات ذات صلة

تغريدات .. “فيفا” يُهنئ أرنولد وفيغو يُحب إطلاق “الصواريخ”

منذ 33 دقيقة

ليكرز على بعد فوز من لقب دوري السلة الاميركي

منذ ساعة واحدة

فضل النجار مستاء بعد خصم 100 دينار من مستحقاته

منذ ساعة واحدة

اتحاد السلة يُصدر لائحة العقوبات لبطولات موسم 2020

منذ ساعة واحدة
انتخابات 2020
34 يوما
#الأردن_ينتخب
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock