العوضي: علينا مسؤولية كبيرة لاستكمال البطولات

خالد العميري

عمان – أكد لاعب المنتخب الوطني الأول لكرة السلة ونادي الجبيهة، موسى العوضي، أن اللاعبين يتحملون مسؤولية استكمال البطولات وإقامة الدوريات، هذا الموسم.

وقال العوضي، في حديثه لـ”الغد”: “نتمنى الشفاء لجميع المصابين، لكن علينا الابتعاد عن التجمعات والأخذ بالأسباب، حتى لا نصاب بالفيروس ونعرض حياة اللاعبين للخطر، ونكون سببا في إيقاف البطولات”.

وأتم حديثه بالقول: “يجب على منظومة كرة السلة من اتحاد وأندية ولاعبين وحكام ووسائل إعلام، أن تتحلى بروح المسؤولية والابتعاد عن الاختلاط، حتى تكون الأمور جيدة”. (فاست بريك)