العولمة ومقالة جلالة الملك

د.سامي مشهور المجالي*

أحببت في هذه المقالة أن أقدم نبذة عن العولمة قبل البدء بالحديث عن مقالة جلالة الملك المعظم في صحيفة “واشنطن بوست” والمعنونة ب (حان الوقت للعودة إلى العولمة ، ولكن لنطبقها بالشكل الصحيح هذه المرة) . فقد حظيت ظاهرة العولمة بعناية عدد من الباحثين العرب والأجانب في مختلف الحقول، وأهمها الحقل الإقتصادي . وهي مصطلح جديد ظهر في العالم الغربي في بداية عقد التسعينيات وكان لإنهيار الإتحاد السوفيتي وحرب الخليج ١٩٩٠ أكبرالأثر في ظهورها. وعرفها البعض أنها ظاهرة أو حركة معقدة ذات أبعاد إقتصادية وسياسية وإجتماعية وحضارية وثقافية وتكنولوجية ، أنتجتها ظروف العالم المعاصر ، وتؤثر في حياة الأفراد والمجتمعات. وأعتبرها البعض أنها تمثل حركة الهيمنة والسيادة الغربية ، وإسلوبها الحضاري الجديد. كما إعتبرها البعض أنها الوجه الآخر للهيمنة الإمبريالية على العالم. وثمة من يقول أنها التوجه الأيديولوجي لليبرالية الجديدة التي تركز على قوانين السوق والحركة المطلقة في إنتقال البضائع والأموال والأشخاص والمعلومات في الإقتصاد .

والعولمة هي تضاؤل المسافات الفاصلة بين الأمم سواء فيما يتعلق بإنتقال السلع والخدمات ،أو إنتقال العمالة ورأس المال ،أو إنتقال الأفكار و أنماط السلوك والقيم. وقد برز لها أنصار ومعارضون على مدى السنوات الطويلة ، فمعارضوها كانت حجتهم أنها تتحكم في القرار السياسي وصناعته ، وإلغاء النسيج الإجتماعي والحضاري للشعوب ، ومضاعفة فرص المجموعات. أما حجة أنصارها فهي تساعد في تقريب الاتجاهات العالمية في تحرير الأسواق التجارية، وزيادة حجم التجارة العالمية ، وزيادة الإنتاج المحلي والعالمي ،وفتح التنافس الحر ولا سيما في مجال التجارة، ونشر التقنية الحديثة، وحل مشاكل كثير من المشكلات العالمية والإنسانية. وبغض النظر عن الحجج التي سردت ، إلا أنه يمكننا الإنتباه إلى الجانب الإيجابي للعولمة. حسب ما ورد، وإستغلاله من كافة الجوانب والتي تعود بالنفع على الجميع. وعليه فقد جاءت مقالة جلالة الملك المعظم و هو الذي يحظى بثقة عالمية غير مسبوقة ،وبإحترام دولي عز نظيره ،كما يحظى بتفاعل دولي مع كافة خطاباته في المحافل الدولية،والتي يطرح فيها القضايا الإنسانية العالمية،وأن الأمن والسلم الدوليين هما السبيل الأوحد لإنقاذ البشرية جمعاء.

أعود بالقول بإن مقالة جلالة الملك جاءت بنظرة إيجابية شمولية ،وبمنهجية علمية متناسقة . كما جاءت تشخيصاً للواقع العالمي في ظل هذه الأزمة ، وطرحت فيها الحلول الواقعية لما فيه خير للإنسانية جمعاء وقد بدأها جلالة الملك بالمفهوم الشامل وهو إعادة “ضبط العولمة “، بدلاً من”تفكيك العولمة”، أي أن جلالته قد إتخذ زاوية رؤية معينة واستطاع من خلالها أن ينظر إلى العالم أجمع وبنظرة فاحصة ، وبمنظار واحد ،بغض النظر عن مراكز القوى واتجاهاتها ،وبغض النظر عن التقسيمات الجغرافية ،وعن غنى الدول وفقرها وقوتها وضعفها. حيث تناول الموضوع من جوانب عدة:السياسية والإقتصادية والإجتماعية.فكانت نظرته السياسية الثاقبة لإعادة ضبط العولمة من خلال التقارب والعمل معاً لمواجهة هذا التهديد وتطبيقها بشكل صحيح ؛ لإن بلدا واحداً لا يمكن له أن ينجح ، فإن إخفاق بلد واحد هو إخفاق الجميع . ويتمثل هذا المفهوم السياسي بضرورة وضع الخلافات جانباً وإدراك ان خصومات الأمس لم تعد تعني شيئاً في مواجهة هذا التهديد المشترك.وعليه لا بد من وضع السياسة والسعي إلى الشعبية جنباً في مثل هذه الظروف ، مع ضرورة إعادة تشكيل المؤسسات الدولية وبناء مؤسسات جديدة.

وتأتي النظرة الإجتماعية والإقتصادية لجلالته من خلال دعوته الصريحة للعالم أجمع بإن الكل يواجه هذا التهديد معا ،وفي آن واحد، وأن هذه الأزمة تختلف عن الأزمات التي مر بها العالم أجمع من حروب ونكبات وانفجارات وتنظيمات إرهابية.وقد سلطت هذه الأزمة الضوءعلى عيوب النظام العالمي ،مثلا العيوب التي نشأت نتيجة الظلم الإجتماعي ، وتفاوت الدخل ،والفقر، وسوء الحوكمة. وفي إطار النظرة الإجتماعية والإقتصادية لجلالته لهذه المواجهة العالمية ينتقل جلالته إلى خطوة عملية واقعية أخرى ،وهي ضرورة إستغلال مواطن قوة وموارد كل بلد لتشكيل شبكة أمان إقليمية تحمي المستقبل المشترك

إن على المجتمع الدولي وبكافة مكوناته،وعلى مختلف مستوياته،أن يتمعن بما طرحه جلالة الملك ، وأن يأخذ بما جاء فيه ،ويجعله خطة عمل لمواجهة هذا الوباء وآثاره السلبية المستقبلية ؛ تحقيقاً لما فيه خير البشرية جمعاء.

*الرئيس السابق للمجلس الأعلى الشباب