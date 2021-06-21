“العون الطبي للفلسطينيين” تطلق حملة لإجراء 100 عملية للعيون

غمان – الغد – بمناسبة يوم اللاجئ العالمي قامت الجمعية الأردنية للعون الطبي للفلسطينيين بإطلاق حملة “لنضيء دربهم” وذلك بالتعاون مع مركز الشامي للعيون. حيث تهدف الحملة إلى إجراء عمليات بشكل مجاني للبالغين وكبار السن من مراجعين عيادات العيون لدى مراكز العون الطبي للفلسطينيين. وجاءت أهمية إجراء هذه العمليات نتيجة لحاجة المراجعين الماسة ومعاناتهم من مضاعفات أمراض العيون.

وتعمل جمعية العون الطبي للفلسطينيين منذ عام 1990 على تقديم الرعاية الصحية الأولية من خلال عيادات اختصاص في كل من مخيم غزة/جرش، ومخيم حطين/شنلر ومخيم الطالبية/زيزيا، والتي تم تجهيزها بتبرعات خيرية لتتمكن من تقديم الفحوصات والعلاجات الطبية الشاملة بجودة عالية. وتشمل المراكز الصحية عيادات للطب العام والطوارئ وجميع الاختصاصات بالإضافة إلى الخدمات المساندة من مختبر وأشعة وصيدلية. وقد استطاعت الجمعية حتى اليوم معالجة أكثر من (1,850,000) مريض.

أما بالنسبة لمركز الشامي للعيون فقد تأسس عام 2008 تحت رعاية صاحبة السمو الملكي الأميرة سمية بنت الحسن. ويعمل مركز الشامي للعيون في ثلاثة مواقع منتشرة في جميع أنحاء المملكة وثلاثة مواقع أخرى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. هذا ويؤكد إن الرعاية الصحية للمرضى هي نواة الخدمة الصحية وهي أسمى غاياته؛ انطلاقاً من ذلك يقوم بتطوير خدماته باستمرار لتلبية احتياجات المرضى ومواكبة التقدم التكنولوجي، مما يضمن زيادة وصول المرضى إلى الرعاية التي تمتاز بالجودة.

وتتقدم الجمعية بالشكر الجزيل لكل من ساهم في هذه الحملة لتغطية تكاليف هذه العمليات للمرضى غير المقتدرين على تحمل الأعباء المادية.