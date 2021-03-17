“العون” مبادرة توفر الخدمات الطبية لمرضى الألزهايمر

معتصم الرقاد

عمان- بعد أن أصيبت عمته المقربة منه بمرض الزهايمر أحب أن يكون حمزة النوري بصمة في هذا العالم بإطلاق مبادرة لمرضى الزهايمر تحت عنوان “العون لرعاية مرضى الزهايمر AACA”، وهي أول مبادرة مسجلة رسمياً لدى وزارتي الصحة والتنمية الاجتماعية في الاردن سنة 2020.

وقال مسؤول المبادرة حمزة النوري، “تم تسجيلها رسميا في أيلول(سبتمبر) 2020، عندما كان عمري 22 عامًا، على الرغم من أن الفكرة كانت تشغلني منذ سن الـ 15 عامًا”.

وأضاف النوري تهدف مبادرة “العون لرعاية مرضى الزهايمر” الى نشر الوعي والثقافة عن متلازمة الخرف في مدى القريب ومساعدة المرضى وتوفير الخدمات الطبية لهم، إلى جانب إنشاء مركز صحي في المدى البعيد”.

ويبين النوري، أن منظمة الصحة العالمية تعرف الخرف بأنه، “متلازمة تتخذ عادة، طابعاً مزمناً أو تدريجيا، تتسم بحدوث تدهور الوظيفية المعرفية، أي القدرة على التفكير، بوتيرة تتجاوز وتيرة التدهور المتوقّعة في مرحلة الشيخوخة العادية، ويطال هذا التدهور الذاكرة والتفكير والقدرة على التوجّه والفهم والحساب والتعلّم والحديث وتقدير الأمور، ولكنّه لا يطال الوعي، وكثيراً ما يكون تدهور الوظيفة المعرفية مصحوباً، أو مسبوقاً في بعض الأحيان، بتدهور في القدرة على ضبط العاطفة أو في السلوك الاجتماعي أو الحماس”.

ويضيف النوري، “الخرف يكون سببه مرض ما ولا يعتبر مرحلة طبيعية من تقدم الشخص في السن، مرض الزهايمر هو الأكثر شيوعا من الامراض التي تسبب الخرف بنسبة ما يقارب 60-80 والخرف لا يصيب كبار السن فقط، فهو المرض الاكثر شيوعا في 65 عاما فما فوق، بل أنه أكثر شيوعا في هذه الفئة العمرية، ومن الممكن أن يصيب الاشخاص الأصغر عمرا أي اقل من 65 عاما”.

وتم تشخيص إصابة ما يقرب من 50 مليون شخص بأحد أشكال المرض، ويقال في دراسات إن كل 3 ثوان يتم تشخيص شخص بمرض الخرف في العالم.

مع تقدم سكان العالم في العمر، من المتوقع أن يتضاعف عدد الأشخاص المصابين بالخرف ثلاث مرات من 50 مليونًا إلى 152 مليونًا بحلول العام 2050 ، حسبما حذرت منظمة الصحة العالمية في تقريرها لعام 2017.

ووفقًا لتقرير AACA ، الذي تم إرسال نسخة عنه إلى جريدة “الغد”، لا توجد قاعدة بيانات أو طريقة لجمع الإحصاءات لمرض الخرف في الأردن، حيث تسعى الجمعيه لصنع قاعدة بيانات أو طريقة لجمع الاحصاءات تخص مرضى الخرف بوطننا الاردن، ويفسر التقرير الافتقار إلى الإحصاءات بأنه مؤشر الى أن الحجم الفعلي لمشكلة الخرف لم يتم التعرف اليه بشكل كامل.

ومع ذلك، أكد النوري أن “نقص الدعم المالي” لبرامج التوعية ومراكز الرعاية النهارية المتخصصة لا يزال يمثل تحديًا كبيرًا تواجهه مبادرة “العون” في الأردن.

ولا تزال هذه المشكلة بحاجة لمعالجتها على الصعيد العالمي أيضًا، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية.

وتقدر منظمة الصحة العالمية تكلفة العلاج العالمية للخرف بـ 818 مليار دولار سنويًا، أي ما يعادل من101 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وهذه التكلفة من المتوقع أن ترتفع أيضا.

وذكر تقرير منظمة الصحة العالمية أن هذه التكلفة “يمكن أن تقوض التنمية الاجتماعية والاقتصادية وتطغى على الخدمات الصحية والاجتماعية، بما في ذلك أنظمة الرعاية طويلة الأجل”، بحسب النوري.

وأوضح النوري أنه “قد يكون من الممكن الحد من مخاطر الإصابة بمتلازمة الخرف بين السكان عن طريق التثقيف ونشر الوعي حول عوامل الخطر المهمة”.

وحسب منظمة الصحة العالمية ” فان الخرف من أهمّ الأسباب التي تؤدي إلى إصابة المسنين بالعجز وفقدانهم استقلاليتهم في كل أنحاء العالم”.

لذلك، يجب على الافراد مراجعة الطبيب في أقرب وقت اذا تمت ملاحظة أي من الاعراض التي عادة ما تصطحب الخرف، لكي يقوم الطبيب بأخذ السيرة المرضية وإجراء فحص سريري، وعادة ما يقوم الطبيب بعمل الفحوصات المخبرية وقد يلجأ أحيانا الى تصوير الدماغ، ويستطيع الطبيب من خلال هذه الزيارة أن يفرق بين الاعراض والتغيرات التي عادة ما ترفق التقدم في السن، والخرف، ومن الممكن أيضا أن يجد الطبيب حالات قابلة للعكس تؤدي الى أعراض تشبه الخرف ومنها نقص في الفيتامينات وخمول في الغدة الدرقية.

من الجدير بالذكر، تستخدم AACA منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بها لنشر المعلومات حول المرض للمساعدة في رفع مستوى الوعي بهذه العوامل.

زفي كل عام وفي شهرأيلول( سبتمبر) تضيء مبادرة “العون لرعاية مرضى الزهايمر” باللون البنفسجي عددا من الفنادق في المملكة.

واختتم النوري بأن AACA تشارك أيضًا مع المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية، محليًا ودوليًا، في بناء مجتمع أكثر وعيًا بمتلازمة الخرف.