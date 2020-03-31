العيادات المتنقلة تعاملت مع 1100 حالة مرضية

عمان-الغد- قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام أن كوادر الدفاع المدني تعاملت خلال الـ(24) ساعة الماضية مع (4651) حالة مرضية مختلفة و(245) حالة لمرضى غسيل الكلى حيث تم إجراء اللازم لهم وتأمين وصولهم إلى المستشفيات، كما عمل فريق المواد الخطرة على تطهير وتعقيم موقعين مختلفين.

مضيفاً انه من بين الحالات المرضية تعاملت العيادات المتنقلة والتي تم تجهيزها بسيارات اسعاف يرافقها اطباء مع 1100 حالة مرضية، تم تقديم خدمات طبية لـ 70٪؜ من الحالات المرضية داخل المنازل دون الوصول للمستشفيات.

وقد شُكلت عيادات متنقلة بالتعاون مع الجمعية الأردنية للإسعاف ونقابة الأطباء من خلال رفد سيارات الإسعاف التابعة للدفاع المدني بـ 110 أطباء ليصار تقديم الإجراء الطبي المناسب وصرف بعض الأدوية البسيطة كالمسكنات وكتابة الوصفات الطبية المناسبة دون الحاجة لنقل المرضى إلى المستشفيات.