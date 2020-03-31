آخر الأخبارالسلايدر الرئيسيالغد الاردني

العيادات المتنقلة تعاملت مع 1100 حالة مرضية

منذ 16 دقيقة
أحد العيادات المتنقلة
أحد العيادات المتنقلة

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

عمان-الغد- قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام أن كوادر الدفاع المدني تعاملت خلال الـ(24) ساعة الماضية مع (4651) حالة مرضية مختلفة و(245) حالة لمرضى غسيل الكلى حيث تم إجراء اللازم لهم وتأمين وصولهم إلى المستشفيات، كما عمل فريق المواد الخطرة على تطهير وتعقيم موقعين مختلفين.

مضيفاً انه من بين الحالات المرضية تعاملت العيادات المتنقلة والتي تم تجهيزها بسيارات اسعاف يرافقها اطباء مع 1100 حالة مرضية، تم تقديم خدمات طبية لـ 70٪؜ من الحالات المرضية داخل المنازل دون الوصول للمستشفيات.
وقد شُكلت عيادات متنقلة بالتعاون مع الجمعية الأردنية للإسعاف ونقابة الأطباء من خلال رفد سيارات الإسعاف التابعة للدفاع المدني بـ  110 أطباء ليصار تقديم الإجراء الطبي المناسب وصرف بعض الأدوية البسيطة كالمسكنات وكتابة الوصفات الطبية المناسبة دون الحاجة لنقل المرضى إلى المستشفيات.

مقالات ذات صلة

وزير الدّولة لشؤون رئاسة الوزراء سامي الداوود

الداوود: إلغاء التصاريح الورقية واعتماد الإلكترونية اعتبارا من مساء الخميس

منذ 4 دقائق

العضايلة: حظر تجول شامل يوم الجمعة لمدة 24 ساعة عاجل

منذ 48 دقيقة

تسجيل 6 إصابات جديدة بـ”كورونا” في الأردن.. والإجمالي 274 حالة عاجل

منذ 56 دقيقة
مبنى وزارة الداخلية- (أرشيفية)

القبض على العريس الذي خالف قانون الدفاع

منذ ساعة واحدة
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock