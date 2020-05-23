عمان- الغد- بدأت منصة نتفليكس للبث التدفقي على الإنترنت عرض عدد من أشهر مسرحيات الزمن الجميل الكوميدية، تحت عنوان “ArabicNostalgia”.

وجاء في بيان لنتفلكس أن المسرحيات المعروضة هي “العيال كبرت” و”المتزوجون” و”باي باي لندن”.

وهذه الإضافات الجديدة إلى منصة نتفليكس ستأخذ المشتركون في رحلة إلى عالم من الذكريات والحنين إلى الماضي.

وسيتمكن المشتركون من مشاهدة هذه الباقة المميزة من المسرحيات الكوميدية عبر قسم مخصص على المنصة بعنوان “نوستالجيا Arabic Nostalgia”.

وستتوفر المسرحيات في ١٩٠ دولة حول العالم لأكثر من ١٨٣ مليون عضو ليستمتعوا بمشاهدة المسرحيات مع إمكانية استعراض الترجمة باللغة الإنجليزية.

و سيتمكن المستخدمون الذين يملكون حسابات باللغة العربية من مشاهدة جميع المسرحيات، وستكون مسرحيات مثل؛ المتزوجون، وريا و سكينة، ومراهق في الخمسين و باي باي لندن متوفرة لدي المستخدمين للحسابات باللغة الانجليزية.

وقالت نهى الطيب، رئيسة الاستحواذ وترخيص المحتوى لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا في نتفليكس: “نشعر بقدر كبير من الفخر والسعادة بتقديم هذه المسرحيات العربية على منصة نتفليكس،

فهي أعمال شهيرة تربى العديد من المشتركين بمنصتنا على مشاهدتها وهم صغار، ونريد الآن أن نمنحهم الفرصة ليس فقط لاستعادة ذكريات الطفولة الجميلة، ولكن أيضاً كي يقوموا بتكوين المزيد من الذكريات مع الأجيال الجديدة.”

ومن أبرز المسرحيات التي تعرضها نتفليكس ابتداء من 21 مايو، “الواد سيد الشغال” و”مدرسة المشاغبين” و”ريا وسكينة” و”سك على بناتك” و”العيال كبرت” و”مراهق في الخمسين”.

وكعادتها في الأعمال العربية، تقدم نتفليكس المسرحيات العربية مترجمة إلى اللغة الإنجليزية.

وكان من أبرز تلك الأفلام الناطقة بالعامية المصرية والتي تم ترجمتها إلى الفصحى، مجموعة أفلام محمد سعد التي أدى خلالها شخصية “اللمبي” الشهيرة.

وانتشرت عبر منصات التواصل الاجتماعي إيفيهات مضحكة مقتبسة من مسرحية “العيال كبرت”، وقد قامت نتفلكس بترجمة هذه النصوص للغة العربية الفصحى.

ومن أشهر هذه الجمل :” إنت جيت يا رمضان ينيلك يا أبو صيام” لتأتي في الفصحى “هل جئت يا رمضان ويحك يا أبو صيام”، و”يا عيني على الجمايس لما تتقابل يا عيني” لتتحول إلى “يا عيني على لقاء الجاموس يا عيني”.