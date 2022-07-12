العيد يزيد حركة الإنترنت 15 %

إبراهيم المبيضين

عمّان- بنفس المنحنى الصعودي الذي تشهده حركة الإنترنت في المناسبات العامة والاعياد، سجلت شبكات الاتصالات الرئيسة العاملة في السوق المحلية خلال فترة العيد خصوصا ليلة العيد واول ايامه، ارتفاعا في حركة الإنترنت، مدعومة بزيادة في استخدام شبكات التواصل الاجتماعي وتطبيقات التراسل النصي للتهنئة والمباركة بحلول عيد الأضحى المبارك.

وأكدت مصادر متطابقة في شركات الاتصالات الرئيسية الثلاثة العاملة في الاردن ان حركة الانترنت على شبكاتها شهدت زيادات ملحوظة وبنسب تراوحت بين 10 % الى 15 % خصوصا خلال الفترة من ليلة العيد واول ايامه وذلك لدى المقارنة بحركة الانترنت في الأيام العادية.

وقالت المصادر ان هذه الزيادات في حركة الإنترنت تركزت على شبكاتها للانترنت المتنقل (شبكات الجيل الثالث والجيل الرابع والجيل الرابع المتقدم)، فيما لم تشهد شبكات الانترنت الثابتة السلكية مثل “الايه دي اس ال” و”الفايبر” اي زيادات في الحركة.

وأكدت المصادر نفسها أن تواصل الاردنيين للتنهئة بحلول العيد والاطمئنان على الاقارب والاهل قد رفع من منسوب استخدام شبكات التواصل الاجتماعي وتطبيقات التراسل والرسائل القصيرة رغم عودة حركة الناس بعد تلاشي الاجراءات الاحترازية في مواجهة الكورونا.

وبينت المصادر أن الحركة الهاتفية للمكالمات الصوتية لم تزد في فترة العيد وبقيت عند مستوياتها في الأيام العادية وحتى اقل منها بنسب طفيفة، مؤكدة ان خدمة الرسائل القصيرة ” الاس ام اس” والتي ما يزال كثير من المستخدمين يعتمدون عليها في المعايدات قد تضاعفت خلال العيد مقارنة بالايام العادية ولكنها كأعداد مطلقة لا تقارن بحجم وعدد الرسائل التي تداولها الأردنيون للتهنئة عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي والتراسل النصي.

وعن أبرز الخدمات والتطبيقات التي شهدت زيادة في استخدامها خلال فترة العيد وخصوصا للمعايدات والتهاني الالكترونية، فقد تصدر تطبيق ” الواتساب” المشهد باستحواذه على الحصة الأكبر من حركة الانترنت والتهاني الالكترونية، حيث أكدت المصادر بأن رسائل ” الواتساب” شكلت نسبة تتجاوز التسعين بالمائة من حجم الرسائل والتهاني الالكترونية، تبعته تطبيقات مثل الفيسبوك وغيره من شبكات التواصل الاجتماعي.

وتشير تقديرات غير رسمية الى ان عدد حسابات الواتساب في الأردن يقدر اليوم بحوالي سبعة ملايين حساب فيما يتجاوز عدد حسابات الفيسبوك الخمسة ملايين ونصف المليون حساب.

وأصبح الناس يعتمدون على تطبيقات التواصل والتراسل في الاعياد والمناسبات العامة مع ما توفره من مزايا للتواصل السريع والجماعي والاتصال المجاني سواء المحلي أو الدولي.

وتظهر تقديرات غير رسمية ان عدد مستخدمي الانترنت في الأردن يقدر اليوم بنحو أحد عشر مليون مستخدم، فيما تظهر الارقام الرسمية ان عدد اشتراكات الهاتف الخلوي وصل الى (7.3) مليون اشتراك نهاية الربع الأول تتوزع بين الشركات الخلوية الرئيسية الثلاث العاملة في سوق الاتصالات المحلية، فيما مجموع أعداد المشتركين في خدمات الهاتف الثابت (268) ألف مشترك.