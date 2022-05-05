العيد ينعش الحركة السياحية في عجلون

ساهمت عطلة عيد الفطر السعيد بإنعاش الحركة السياحية بمحافظة عجلون وزيادة أعداد الزوار والسياح الباحثين عن الطبيعة للترفيه عن انفسهم والتواجد بأماكن يتمكن فيها الاطفال من اللعب والاستجمام واقامة حفلات الشواء بمناطق اشتفينا والطواحين وراجب وسد كفرنجه.

وقال، مدير المحميات الطبيعية مدير محمية غابات عجلون عثمان الطوالبة، إن نسبة الإشغال في الاكواخ الخشبية جيدة، مشيراً إلى أن السائح يستطيع التمتع بالمناظر الطبيعية الخلابة التي تحتضنها المحمية والاستفادة من المخيمات السياحية التي تمكن الزائر من المبيت للاستمتاع بروعة المكان.

ودعا الزوار إلى أهمية الحفاظ على نظافة الأماكن التي يرتادونها لعكس الوجه الحضاري للطبيعة والبيئة والغابات التي تتميز بها المحافظة امام السياح محليًا وخارجيًا .

وبين عدد من أصحاب المشاريع، انه تم تهيئة منتجعاتهم السياحية والمطاعم لاستقبال السياح والزوار خلال عطلة العيد وتقديم أفضل الخدمات ليتمكنوا من الاستمتاع بالأجواء السياحية العائلية التي تتميز بها المحافظة .

بدروه، اكد رئيس بلدية عجلون الكبرى حمزه الزغول، أن البلدية وضمن الخطة التي اعدتها خلال عطلة العيد وتنفيذ برنامج مناوبات لجميع مناطق البلدية والمديريات التي تقتضي طبيعة عملها الاستمرارية خلال عطلة العيد لجمع النفايات وتكثيف الرقابة على الأسواق والمحال التجارية خصوصاً على المواد الغذائية و متابعة الحدائق والمتنزهات العامة والاشراف عليها خلال استقبالها للمواطنين خلال أيام العيد .

ودعا الزغول المواطنين والزوار إلى التعاون مع البلدية والجهات المعنية من خلال الحفاظ على الاماكن التي يرتادونها نظيفة ووضع النفايات في المواقع المخصصة لها .-(بترا)