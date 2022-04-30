العيد ينعش نسب إشغال الفنادق

محمد أبو الغنم



عمان- أكد رئيس جمعية الفنادق الاردنية م.عبد الحكيم الهندي أن نسبة حجوزات الفنادق مرتفعة سيما في العقبة التي وصلت إلى 93 %.

وأكد الهندي لـ”الغد” أن نسبة حجوزات الفنادق خلال عطلة عيد الفطر السعيد وصلت إلى 93 % في العقبة وهي في المركز الأول لتأتي فنادق البحر الميت في المرتبة الثانية بنسبة حجوزات وصلت الى 87 % وفي المرتبة الثالثة جاءت فنادق البترا بنسبة 74 % وبلغت في عمان 49 %.

وقال الهندي “هذه النسب حتى يوم الخميس الماضي وستزيد خلال الأيام التي تسبق العيد”.

واضاف “الحركة السياحية جيدة إذ كانت الحجوزات خلال الاسبوع الماضي مبشرة وملحوظة”.

واكد ان القطاع السياحي بدأ يتعافى من أزمته التي أجهدته أكثر من عامين.

وطالب الهندي الحكومة بضرورة الوقوف الى جانب القطاع السياحي الذي كان من اكثر القطاعات تأثرا بالجائحة حتى يعود لسابق عهده.

وقال الهندي إن الاجراءات التخفيفية التي قامت بها الحكومة مؤخرا أدت الى تنشيط القطاع السياحي بشكل عام والفندقي بشكل خاص وكانت الحكومة موفقة بتلك الإجراءات التي قامت بها قبيل شهر رمضان المبارك.

وألغت الحكومة إلزاميَّة ارتداء الكِمامات في الأماكن المفتوحة مع الالتزام بتطبيق “سند أخضر” وارتداء الكِمامات في تجمُّعات الأماكن المغلقة.

كما تم إلغاء شروط تحديد الطَّاقة الاستيعابية في التجمُّعات الداخليَّة والخارجيَّة، خصوصاً صالات الأفراح والمطاعم؛ بما في ذلك إلغاء شرط تحديد أعداد الجالسين على الطَّاولة نفسها في المطاعم.

وتم إلغاء فحص “بي سي آر” كشرط لدخول الحفلات والأفراح والتجمُّعات، بما لا يتعارض مع أمر الدِّفاع رقم 35 لسنة 2021، الذي ينصّ على ضرورة تلقِّي جرعتيّ المطعوم للدّخول إلى المنشآت العامَّة والخاصَّة، حسب ما صرح الشبول، في وقت سابق، ضمن الإعلان عن الإجراءات التخفيفية الجديدة للتعامل مع وباء كورونا، والتي دخلت حيّز التنفيذ اعتباراً من 1/ 3/ 2022.

وبين الهندي ان القطاع الفندقي جاهز لاستقبال السائح وهو مؤهل بالكامل لتقديم افضل الخدمات السياحية التي يحتاجها السائح.

وأضاف أن المواطن متشوق لإمضاء عطلته هو وأسرته ضمن اجراءات مخففة بعيدة عن القيود.