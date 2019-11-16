العيسوي وجابر والعموش يزورون مستشفى التوتنجي لمتابعة تنفيذ التوجيهات الملكية

عمان- الغد- زار رئيس الديوان الملكي الهاشمي، رئيس لجنة متابعة تنفيذ مبادرات جلالة الملك، يوسف العيسوي، ووزير الصحة الدكتور سعد جابر، ووزير الأشغال العامة والإسكان المهندس فلاح العموش، اليوم السبت، مستشفى التوتنجي في سحاب، لمتابعة تنفيذ التوجيهات الملكية السامية المتعلقة باحتياجات المستشفى.

وخلال الزيارة، التقى رئيس الديوان الملكي الهاشمي، ووزير الصحة، ووزير الأشغال العامة والإسكان، بحضور مدير المستشفى، مع وجهاء المنطقة، وأعضاء مجلس محافظة العاصمة عن مناطق سحاب والجيزة والموقر، حيث استمعوا إلى مطالبهم واحتياجاتهم المتعلقة بالمستشفى.

وتم خلال اللقاء، الاتفاق على وضع خطة عمل لتنفيذ توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني، خلال زيارته المفاجئة إلى مستشفى التوتنجي في سحاب يوم الخميس الماضي، للحكومة المتضمنة إجراء توسعة للمستشفى، تشمل قسم العناية الحثيثة وقسم الخداج، وتحديث وحدة التعقيم، وتزويد المستشفى بالأجهزة الطبية اللازمة، وسد النقص في أطباء الاختصاص.