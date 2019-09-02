العيسوي يسلم 38 إماماً وواعظاً المكرمة الملكية للمقبلين على الزواج

عمان- سلم 38 من الأئمة والوعاظ، العاملين في وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، ودوائر الإفتاء في القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي والأجهزة الأمنية، مكرمة جلالة الملك عبدالله الثاني للأئمة والوعاظ المقبلين على الزواج، وذلك بالتزامن مع الاحتفال بذكرى الهجرة النبوية الشريفة.

وسلّم رئيس الديوان الملكي الهاشمي، رئيس لجنة متابعة تنفيذ مبادرات جلالة الملك، يوسف حسن العيسوي، الاثنين، مكرمة جلالة الملك للأئمة والوعاظ، ممن انطبقت عليهم الأسس والشروط المتبعة.

وتأتي هذه المبادرة الملكية، التي تم إطلاقها في العام 2003، واستفاد منها نحو 465 إماماً وواعظاً حتى الآن، تقديراً من جلالة الملك لهذه الفئة من أبناء الوطن، ولدورهم في نشر تعاليم الدين الإسلامي، وترسيخ قيم الإسلام السمحة، واحتراماً للرسالة المهمة والجليلة التي يؤدونها في خدمة الإسلام والمسلمين، وتوعية الناس وتثقيفهم بأمور الدين، وبمختلف الأمور الحياتية الأخرى.

وأكد العيسوي في كلمته خلال الحفل الذي جرى بمسجد الملك الحسين بن طلال، طيب الله ثراه، أن الأئمة والوعاظ ينهضون برسالة نبيلة، ويقومون بدور مهم في خدمة بيوت الله ونشر رسالة الإسلام السمحة ومكارم الأخلاق، ويقع على كاهلهم مسؤوليات كبيرة في الإرشاد وتعزيز قيم التكافل والتراحم والبر والإحسان من خلال عملهم في مختلف المواقع بوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية أو القوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي، أو الأجهزة الأمنية.

ولفت إلى اعتزاز جلالة الملك بجهود الأئمة والوعاظ وحرصه الدائم على رعاية شؤونهم وتمكينهم من القيام بمهامهم الجليلة، لكونهم يلعبون دوراً مهماً وأساسياً في نشر تعاليم ديننا الإسلامي الحنيف، القائم على الوسطية والاعتدال.

وبين العيسوي أن هذه المبادرة الملكية التي تستهدف مساعدة الأئمة والوعاظ المقبلين على الزواج الذي هو من سنن الأنبياء والمرسلين، تعكس اهتمام جلالة الملك ورعايته لأبناء شعبه في مختلف مواقع العطاء، وتقديره للدور والرسالة التي تحملها هذه الفئة بخدمة الإسلام وقضايا المسلمين بوجه عام.

بدوره، قال وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور عبد الناصر أبو البصل إن هذه المبادرة الملكية تجسد الاهتمام الكبير الذي يوليه جلالة الملك للأئمة والوعاظ والقائمين على الدعوة بمختلف مواقعهم، وتقدير جهودهم المتواصلة في حمل رسالة الإسلام وترسيخ قيمها السمحة، الأمر الذي يلقي على عاتقنا جميعاً مسؤولية كبيرة للعمل بمقتضيات هذه الرسالة على أكمل وجه.

وفي كلمة باسم الأئمة والوعاظ المستفيدين من المبادرة الملكية، عبَر الإمام قتيبة المومني، عن بالغ الاعتزاز بحرص جلالة الملك على مساعدة الأئمة والوعاظ الشباب المقبلين على الزواج، وتهيئة الظروف الملائمة أمامهم للقيام بواجبهم والمساهمة ببناء مجتمع قوي ومتماسك يقوم على مكارم الأخلاق.

وحضر حفل تسليم المكرمة الملكية، قاضي القضاة، ومفتي عام المملكة، ومفتو القوات المسلحة، والأمن العام، والدفاع المدني، وقوات الدرك، وعدد من الأئمة والوعاظ. (بترا)