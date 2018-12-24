الطفيلة -الغد- افتتح رئيس الديوان الملكي العامر يوسف العيسوي ظهر اليوم الاثنين مبنى وسط المدينة في محافظة الطفيلة الذي جاء بمكرمة ملكية سامية من جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين.

وحضر مراسم الافتتاح شيوخ ووجهاء ومواطنو المحافظة الذين استبشروا خيرا في هذه المكرمة الملكية لمحافظة الطفيلة، داعين الله أن “يحفظ جلالته ووطننا الغالي في ظل القيادة الهاشمية المظفرة”.

الى ذلك، قال مجلس محافظة الطفيلة في بيان اصدره رئيسه محمد الكريميين، أن الطفيلة “استقبلت اليوم مندوب جلالة الملك (رئيس الديوان الملكي) يوسف العيسوي، والمهندس فلاح العموش وزير الأشغال العامة والإسكان، والمهندس وليد المصري. حيث استقبلهم محافظ الطفيلة ورئيس مجلس المحافظه واعضاء من المجلس ورئيس بلدية الطفيلة ومدراء الأجهزة الأمنية والدوائر الحكومية وبعض الوجهاء ومواطنين حيث تم الافتتاح”.

وأضاف “نتقدم بخالص الشكر والتقدير لصاحب الجلالة على اهتمامه من خلال المبادرات الملكيه. اذ ان هذا المبنى الذي افتتح اليوم هو أحد هذه المبادرات”.

واوضح ان “هذا الإنجاز الهام يسهم في تطوير عمل كثير من مؤسسات المحافظة، بالاضافه إلى رفده لبلدية الطفيله الكبرى اقتصاديا وإضفاء الصورة الحضارية وحداثة البناء”.