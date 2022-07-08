العيسوي ينقل تعازي الملك إلى أبوسير وباج والبواريد

نقل رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي تعازي جلالة الملك عبدالله الثاني إلى عائلة أبو سير بوفاة الدكتور حسني أبو سير، وإلى عائلة باج وفاة العميد المهندس هاشم صبري باج، وإلى عشيرة البواريد بوفاة ميثا علي الشخانبة، والدة القاضي إبراهيم حمود البواريد.

وأعرب العيسوي، في اتصالات هاتفية مع أسر المرحومين، عن تعازي ومواساة جلالة الملك، سائلا الله أن يتغمدهم بواسع رحمته.