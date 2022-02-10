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العيسوي ينقل تعازي الملك إلى أبو درويش وسكجها

4:16 م2022-02-10

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نقل رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي تعازي جلالة الملك عبدالله الثاني إلى عشيرة أبو درويش بوفاة اللواء المتقاعد فهد درويش أبو درويش، وإلى آل سكجها بوفاة زهير عبداللطيف سكجها، السفير السابق بوزارة الخارجية.
وأعرب العيسوي، في اتصالين هاتفيين مع أسرتي الفقيدين، عن تعازي ومواساة جلالة الملك، سائلا الله أن يتغمدهما بواسع رحمته.

4:16 م2022-02-10
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