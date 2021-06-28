العيسوي ينقل تعازي الملك إلى ارتيمة والمساعيد

عمان-الغد- نقل رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي تعازي جلالة الملك عبدالله الثاني إلى عشيرة ارتيمة بوفاة المهندس عارف ارتيمة، وإلى عشيرة المساعيد بوفاة القاضي المتقاعد فارس المساعيد.

وأعرب العيسوي، في اتصالين هاتفيين مع أسرتي الفقيدين، عن تعازي ومواساة جلالة الملك، سائلا الله أن يتغمدهما بواسع رحمته.