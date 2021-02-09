العيسوي ينقل تعازي الملك إلى التل والزبيدي والخريسات

عمان-الغد- نقل رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي تعازي جلالة الملك عبدالله الثاني إلى عشيرة التل، بوفاة الحاجة فتحية التل والدة الصحفي عامر التل، وإلى آل الزبيدي، بوفاة الصحفي خالد حسن الزبيدي، وإلى عشيرة الخريسات، بوفاة الحاجة هيفاء عبدالكريم الخريسات، زوجة العميد المتقاعد عبداللطيف فياض الخريسات.

وأعرب العيسوي، في اتصالات هاتفية مع أسر المرحومين، عن تعازي ومواساة جلالة الملك، سائلا الله أن يتغمدهم بواسع رحمته.