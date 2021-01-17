العيسوي ينقل تعازي الملك إلى الحمايدة والخصاونة والصناع

عمان- الغد- نقل رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي تعازي جلالة الملك عبدالله الثاني إلى عشيرة الحمايدة، بوفاة النائب السابق الشيخ نصر ضامن الشقاحين الحمايدة، وإلى عشيرة الخصاونة بوفاة السفير المتقاعد سمير رفاعي الحمود الخصاونة وإلى آل الصناع، بوفاة الدكتور سامي جادالله الصناع، أمين عام وزارة الزراعة الأسبق والمدير الأسبق لائتلاف منظمتي الفاو والإسكوا.

وأعرب العيسوي، في اتصالات هاتفية مع أسر المرحومين، عن تعازي ومواساة جلالة الملك، سائلا الله أن يتغمدهم بواسع رحمته.