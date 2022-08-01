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العيسوي ينقل تعازي الملك إلى الخب والزيود والغوانمة

5:38 م2022-08-01

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عمان- نقل رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي تعازي جلالة الملك عبدالله الثاني إلى عشيرة الخب بوفاة العميد المتقاعد فهد محمد سعيد الخب، وإلى عشيرة الزيود بوفاة العميد المتقاعد نائل حمدان الزيود، وإلى عشيرة الغوانمة بوفاة عائشة أحمد الوباني، والدة العميد المتقاعد مازن عبدالله الغوانمة.
وأعرب العيسوي، في اتصالات هاتفية، مع أسر المرحومين، عن تعازي ومواساة جلالة الملك، سائلا الله أن يتغمدهم بواسع رحمته.

5:38 م2022-08-01
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