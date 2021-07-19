العيسوي ينقل تعازي الملك إلى الدباس والخصاونة

عمان- الغد- نقل رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي تعازي جلالة الملك عبدالله الثاني إلى عشيرة الدباس بوفاة الوزير الأسبق هاشم أحمد الدباس والحاجة شهية الدباس شقيقة اللواء المتقاعد خالد أبو خلف الدباس، وإلى عشيرة الخصاونة بوفاة الحاجة عائشة سليم الخصاونة شقيقة سماحة الشيخ الدكتور عبدالكريم الخصاونة، مفتي عام المملكة.

وأعرب العيسوي، في اتصالات هاتفية مع أسر المرحومين، عن تعازي ومواساة جلالة الملك، سائلا الله أن يتغمدهم بواسع رحمته.