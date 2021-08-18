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العيسوي ينقل تعازي الملك إلى الدباس ومدانات

منذ 50 دقيقة
رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف العيسوي
رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف العيسوي

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عمان-الغد- نقل رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي تعازي جلالة الملك عبدالله الثاني إلى عشيرة الدباس بوفاة محمد نجل العميد المهندس رامي عبدالرحيم الدباس، وإلى عشيرة المدانات بوفاة نضال سامي مدانات.
وأعرب العيسوي، في اتصالين هاتفيين مع أسرتي الفقيدين، عن تعازي ومواساة جلالة الملك، سائلا الله أن يتغمدهما بواسع رحمته.

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