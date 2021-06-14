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العيسوي ينقل تعازي الملك إلى الدلاهمة والمساعيد

منذ ساعة واحدة
رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف العيسوي
رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف العيسوي

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عمان-الغد- نقل رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي تعازي جلالة الملك عبدالله الثاني إلى عشيرة الدلاهمة بوفاة الدكتور منصور توفيق الراشد الدلاهمة، وإلى عشيرة المساعيد بوفاة الحاجة فلحه الهديب المساعيد، والدة اللواء المتقاعد مرشد المساعيد.
وأعرب العيسوي، في اتصالين هاتفيين مع اسرتي الفقيدين، عن تعازي ومواساة جلالة الملك، سائلا الله أن يتغمدهما بواسع رحمته.

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