العيسوي ينقل تعازي الملك إلى الدماني والعون والمشاقبة

عمان-الغد- نقل رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي تعازي جلالة الملك عبدالله الثاني إلى عشيرة الدماني بوفاة مجدي مسيب الدماني، وإلى عشيرة العون بوفاة عرسان العون، وإلى عشيرة المشاقبة بوفاة يسرى جبر المشاقبة.

وأعرب العيسوي، في اتصالات هاتفية مع أسر المرحومين، عن تعازي ومواساة جلالة الملك، سائلا الله أن يتغمدهم بواسع رحمته.