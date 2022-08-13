العيسوي ينقل تعازي الملك إلى الزعبي والفقيه والخضير والشنيكات والحلحولي

نقل رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي تعازي جلالة الملك عبدالله الثاني إلى عشيرة الزعبي بوفاة فادي محمد الزعبي، وإلى عشيرة الفقيه بوفاة بوفاة سليم صبحي الفقيه، وإلى عشيرة الخضير بوفاة محمد متروك الخضير، وإلى عشيرة الشنيكات بوفاة بهية محمد السعايدة، والدةالعميد المتقاعد الدكتور شاكر الشنيكات، وإلى عشيرة الحلحولي، بوفاة خولة الصغير، والدة الدكتور علاء الحلحولي رئيس الجامعة الألمانية الأردنية.

وأعرب العيسوي، في اتصالات هاتفية مع أسر المرحومين، عن تعازي ومواساة جلالة الملك، سائلا الله أن يتغمدهم بواسع رحمته.