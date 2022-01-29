العيسوي ينقل تعازي الملك إلى الزواهرة والدهامشة وعايش والطراونة والعواملة

نقل رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي تعازي جلالة الملك عبدالله الثاني إلى عشيرة الزواهرة بوفاة هنا سلامة الدعجة، والدة النائب السابق موسى بركات الزواهرة، وإلى عشيرة الدهامشة بوفاة العميد الركن المتقاعد علي سالم الدهامشة، والد العميد المتقاعد حمزة الدهامشة، وإلى آل عايش بوفاة محمد عايش، سائق الجرافة الذي توفي أثناء تأدية عمله، وإلى عشيرة الطراونة بوفاة نبيلة فضل الدلقموني، والدة عامر الطراونة، الرئيس التنفيذي لمجموعة العبدلي للاستثمار والتطوير، وإلى عشيرة العواملة بوفاة الدكتور إسماعيل العواملة.

وأعرب العيسوي، في اتصالات هاتفية مع أسر المرحومين، عن تعازي ومواساة جلالة الملك، سائلا الله أن يتغمدهم بواسع رحمته.