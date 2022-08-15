العيسوي ينقل تعازي الملك إلى السعايدة ومعلوف والروابدة وأبو لغد

نقل رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي تعازي جلالة الملك عبدالله الثاني إلى عشيرة السعايدة بوفاة فهد محمود السعايدة، الأمين العام السابق لوزارة الشباب، وإلى عشيرة معلوف بوفاة العقيد المتقاعد إبراهيم فيليب معلوف، وإلى عشيرة الروابدة بوفاة صالح علي الروابدة، وإلى عشيرة أبو لغد بوفاة الطبيب محمد محي الدين أبو لغد.

وأعرب العيسوي، في اتصالات هاتفية، مع أسر المرحومين، عن تعازي ومواساة جلالة الملك، سائلا الله أن يتغمدهم بواسع رحمته.