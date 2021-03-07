العيسوي ينقل تعازي الملك إلى الشريف والبدارنة والمحافظة والرواحنة وازمقنا والطقاطقة والعمرو والحموري

عمان-الغد- نقل رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي تعازي جلالة الملك عبدالله الثاني إلى آل الشريف بوفاة وزير الإعلام والعين الأسبق الدكتور نبيل الشريف، وإلى عشيرة البدارنة بوفاة العميد الطيار المتقاعد أحمد عزام فنيخر البدارنة وإلى عشيرة المحافظة بوفاة الحاج سلطان المحافظة، وإلى عشيرة الرواحنة بوفاة جميلة داوود الرواحنة، وإلى آل ازمقنا بوفاة العميد المتقاعد جمال علي ازمقنا، وإلى عشيرة الطقاطقة بوفاة الحاج محمد عيد الطقاطقة، وإلى عشيرة العمرو بوفاة القاضي المتقاعد محمد عطاالله العمرو، وإلى عشيرة الحموري، بوفاة ابتسام محمود عبده الحموري.

وأعرب العيسوي، في اتصالات هاتفية مع أسر المرحومين، عن تعازي ومواساة جلالة الملك، سائلا الله أن يتغمدهم بواسع رحمته.