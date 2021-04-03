العيسوي ينقل تعازي الملك إلى الشوابكة والفاعوري والعجارمة وإسماعيل والشاهين

عمان-الغد- نقل رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي تعازي جلالة الملك عبدالله الثاني إلى عشيرة الشوابكة بوفاة العميد الركن ذياب الشوابكة، آمر كلية القيادة والأركان، وإلى عشيرة الفاعوري بوفاة الحاج عواد نويران الفاعوري، والد المهندس مروان الفاعوري أمين عام المنتدى العالمي للوسطية، وإلى عشيرة العجرمي بوفاة زوجة العميد المتقاعد سعد جميل العجرمي، وإلى آل إسماعيل بوفاة الحاجة عائد راسم كمال إسماعيل، شقيقة الوزير الأسبق الدكتور مروان كمال، وإلى آل شاهين بوفاة عبدالله سالم الشاهين، والد القاضي ثامر الشاهين.

وأعرب العيسوي، في اتصالات هاتفية مع أسر المرحومين، عن تعازي ومواساة جلالة الملك، سائلا الله أن يتغمدهم بواسع رحمته.