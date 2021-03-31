العيسوي ينقل تعازي الملك إلى الصفدي والحباشنة والدهامشة والخوالدة والشوبكي والمبيضين

عمان- نقل رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي تعازي جلالة الملك عبدالله الثاني إلى عشيرة الصفدي بوفاة الحاجة ليلى الذهبي، والدة النائب أحمد الصفدي، وإلى عشيرة الحباشنة بوفاة الحاج العميد المتقاعد عبد المحسن عودة الحباشنة والد اللواء المتقاعد طارق الحباشنة، وإلى عشيرة الدهامشة بوفاة زياد محمد سالم الدهامشة، وإلى عشيرة الخوالدة بوفاة المهندس رائد الخوالدة، مدير أشغال محافظة العقبة، وإلى عشيرة الشوبكي بوفاة خالد عيد الشوابكة، وإلى عشيرة المبيضين بوفاة الحاجة آمنة عبدالرحمن سليمان المبيضين، والدة الدكتور سليمان المبيضين نائب مدير عام بنك الإسكان.

وأعرب العيسوي، في اتصالات هاتفية مع أسر المرحومين، عن تعازي ومواساة جلالة الملك، سائلا الله أن يتغمدهم بواسع رحمته.