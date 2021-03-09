العيسوي ينقل تعازي الملك إلى العبداللات والرواجفة وكنعان

عمان-الغد- نقل رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي تعازي جلالة الملك عبدالله الثاني إلى عشيرة العبداللات بوفاة الدكتور عدنان العبداللات، وإلى عشيرة الرواجفة بوفاة حسين حمود الرواجفة، وإلى آل كنعان بوفاة عدنان توفيق كنعان.

وأعرب العيسوي، في اتصالات هاتفية مع أسر المرحومين، عن تعازي ومواساة جلالة الملك، سائلا أن يتغمدهم بواسع رحمته.

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