العيسوي ينقل تعازي الملك إلى العجارمة والعدوان والسعودي والجنيدي

عمان-الغد- نقل رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي تعازي جلالة الملك عبدالله الثاني إلى

عشيرة العجارمة بوفاة أحمد سليمان الحلاحلة العجارمة والد العميد الركن رائد العجارمة، قائد الحرس الملكي الخاص، وإلى عشيرة العدوان بوفاة سلطان فايز عبدالحميد العدوان، وإلى عشيرة السعودي بوفاة العميد المتقاعد أيمن حسني صادق السعودي وإلى عشيرة الجنيدي بوفاة المهندس فارس الجنيدي، المدير الأسبق لمؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري.

وأعرب العيسوي، في اتصالات هاتفية مع أسر المرحومين، عن تعازي ومواساة جلالة الملك، سائلا الله أن يتغمدهم بواسع رحمته.