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العيسوي ينقل تعازي الملك إلى العمد والضمور والشبيلات

5:29 م2022-02-21
العيسوي
العيسوي

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عمان- نقل رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي تعازي جلالة الملك عبدالله الثاني إلى عشيرة العمد بوفاة وائل عبدالرحيم العمد، شقيق اللواء المتقاعد مروان العمد، وإلى عشيرة الضمور بوفاة علي محمود الضمور، نجل العميد المتقاعد محمود أحمد دخل الله الضمور، وإلى عشيرة الشبيلات بوفاة نايفة حسين العوران، أرملة المرحوم محمد سالم سليمان الشبيلات.
وأعرب العيسوي، في اتصالات هاتفية مع أسر المرحومين، عن تعازي ومواساة جلالة الملك، سائلا الله أن يتغمدهم بواسع رحمته.

5:29 م2022-02-21
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