العيسوي ينقل تعازي الملك إلى العموش والعياصرة

عمان-الغد- نقل رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي تعازي جلالة الملك عبدالله الثاني إلى عشيرة العموش بوفاة حسين القلاب العموش، وإلى عشيرة العياصرة بوفاة غصبة سعود الخوالدة، والدة اللواء المتقاعد أحمد شبلي العياصرة.

وأعرب العيسوي، في اتصالين هاتفيين مع أسرتي الفقيدين، عن تعازي ومواساة جلالة الملك، سائلا الله أن يتغمدهما بواسع رحمته.