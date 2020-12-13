العيسوي ينقل تعازي الملك إلى العياشي والشراري والناصر

عمان-الغد – نقل رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي تعازي جلالة الملك عبدالله الثاني إلى عائلة العياشي، بوفاة القاضي والوزير الأسبق طاهر حكمت العياشي، مؤسس وأول رئيس للمحكمة الدستورية، ورئيس المجلس القضائي الأسبق.

كما نقل العيسوي تعازي ومواساة جلالة الملك إلى آل الناصر وآل الشراري، بوفاة الحاجة الدكتورة هند صلاح الشراري، زوجة وزير الصحة الأسبق فالح الناصر.

وأعرب العيسوي، في اتصال هاتفيين، مع أسرتي الفقيدين، عن تعازي ومواساة جلالة الملك، سائلا الله أن يتغمد الفقيدين بواسع رحمته.