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العيسوي ينقل تعازي الملك إلى الفايز وأبو قديس والمراشدة وشفيع

منذ ساعتين
رئيس الديوان الملكي الهاشمي، يوسف حسن العيسوي

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عمان- الغد- نقل رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي تعازي جلالة الملك عبدالله الثاني إلى عشيرة الفايز بوفاة زوجة الوزير الأسبق طراد مثقال الفايز، وإلى عشيرة أبو قديس بوفاة والدة وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محمد أبو قديس، وإلى عشيرة المراشدة بوفاة عمران صيتان المراشدة،وإلى آل شفيع بوفاة والد حارس المنتخب الوطني السابق عامر شفيع.
وأعرب العيسوي، في اتصالات هاتفية مع أسر المرحومين، عن تعازي ومواساة جلالة الملك، سائلا الله أن يتغمدهم بواسع رحمته.

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