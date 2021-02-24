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العيسوي ينقل تعازي الملك إلى القسوس والسردية وعليان

منذ ساعتين
رئيس الديوان الملكي الهاشمي، يوسف حسن العيسوي

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عمان-الغد- نقل رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي تعازي جلالة الملك عبدالله الثاني إلى آل القسوس، بوفاة الدكتور نايف جورج القسوس، وإلى عشيرة السردية، بوفاة الحاج شاني السردي، وإلى آل عليان بوفاة حاتم شكري عليان.
وأعرب العيسوي، في اتصالات هاتفية مع أسر المرحومين، عن تعازي ومواساة جلالة الملك، سائلا المولى أن يتغمدهم بواسع رحمته.

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