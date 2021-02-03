العيسوي ينقل تعازي الملك إلى المجالي والجلامده والعبادي



عمان-الغد- نقل رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي تعازي جلالة الملك عبدالله الثاني إلى عشيرة المجالي بوفاة السيدة جون ماري لخلن، زوجة رئيس الوزراء الأسبق الدكتور عبد السلام المجالي، ووالدة سامر والعين السابق الدكتورة سوسن وشادي، وإلى عشيرة الجلامدة بوفاة العميد عبدالمجيد سالم الجلامده، وإلى عشيرة العبادي، بوفاة الحاجة مريم عبدالله أبو هديب العبادي، شقيقة الوزير والعين الأسبق شحادة أبو هديب والنائب الأسبق محمد أبو هديب.

وأعرب العيسوي، في اتصالات هاتفية مع أسر المرحومين، عن تعازي ومواساة جلالة الملك، سائلا الله أن يتغمدهم بواسع رحمته.