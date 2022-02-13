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العيسوي ينقل تعازي الملك إلى المحسيري والكلالدة

5:43 م2022-02-13
العيسوي ينقل تعازي الملك

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نقل رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي تعازي جلالة الملك عبدالله الثاني إلى عشيرة المحسيري بوفاة الدكتور علي محمد المحسيري، نجل المرحوم النائب الأسبق محمد عليان المحسيري، وإلى عشيرة الكلالدة بوفاة نجاح فرحان الكلالدة، شقيقة رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب الدكتور خالد الكلالدة.
وأعرب العيسوي، في اتصالين هاتفيين مع أسرتي المرحومين، عن تعازي ومواساة جلالة الملك، سائلا الله أن يتغمدهما بواسع رحمته.

5:43 م2022-02-13
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