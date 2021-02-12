العيسوي ينقل تعازي الملك إلى النجداوي والدبابنة

عما-الغد- نقل رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي تعازي جلالة الملك عبدالله الثاني إلى عشيرة النجداوي، بوفاة اللواء المتقاعد زياد مصطفى النجداوي، نائب مدير الأمن العام الأسبق، وإلى عشيرة الدبابنة بوفاة صالح نصار نفاع الدبابنة.

وأعرب العيسوي، في اتصالين هاتفيين مع أسرتي الفقيدين، عن تعازي ومواساة جلالة الملك، سائلا الله أن يتغمدهما بواسع رحمته.