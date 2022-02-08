العيسوي ينقل تعازي الملك إلى النسور والرقاد والعدوان والنعيمات والجغبير والجازي

نقل رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي تعازي جلالة الملك عبدالله الثاني إلى عشيرة النسور بوفاة العميد الدكتور عماد النسور ، وإلى عشيرة الرقاد بوفاة سعد محمد الرقاد والد العميد المتقاعد علي الرقاد، وإلى عشيرة العدوان بوفاة محمد حمدان العدوان، وإلى عشيرة النعيمات بوفاة محمد رجا النعيمات،شقيق النائب الدكتور عيد النعيمات، وإلى عشيرة الجغبير بوفاة صبرية صدقي الحارس، والدة الصحفي حسين الجغبير، وإلى عشيرة الجازي بوفاة فارس الجازي، شقيق العقيد المتقاعد بركات الجازي.

وأعرب العيسوي، في اتصالات هاتفية مع أسر المرحومين، عن تعازي ومواساة جلالة الملك، سائلا الله أن يتغمدهم بواسع رحمته.