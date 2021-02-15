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العيسوي ينقل تعازي الملك إلى النعيمات وعجو

منذ 3 ساعات
رئيس الديوان الملكي الهاشمي، يوسف حسن العيسوي

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عمان- الغد- نقل رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي تعازي جلالة الملك عبدالله الثاني إلى عشيرة النعيمات، بوفاة العميد المتقاعد حسين عوض عامر النعيمات، وإلى آل عجو بوفاة الدكتور إبراهيم يوسف عجو، مفتي محافظة إربد السابق.
وأعرب العيسوي، في اتصالين هاتفيين مع أسرتي الفقيدين، عن تعازي ومواساة جلالة الملك، سائلا الله أن يتغمدهما بواسع رحمته.

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